Onde assistir a Ponte Preta x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (06), no Estádio Moisés Lucarelli; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ponte Preta e Amazonas se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 20h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela terceira rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

A Ponte Preta está na busca pela sua primeira vitória na Série B, encontrando-se atualmente na zona de rebaixamento com apenas um ponto conquistado. Até o momento, a Macaca registra um empate contra o Coritiba na rodada de estreia e sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Goiás na sequência.

Do outro lado, o Amazonas, que vem de uma derrota por 1 a 0 para o Flamengo na Copa do Brasil, volta suas atenções para a Série B. Com um ponto conquistado, a equipe foi derrotada pelo Sport Recife por 3 a 2 e empatou sem gols com o CRB.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ponte Preta: Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Sérgio Raphael (Edson) e Gabriel Risso; Emerson Santos, Dudu Vieira e Elvis; Iago Dias (Dodô, Ramon ou Lucas Buchecha), Matheus Régis e Gabriel Novaes.

Amazonas: Edson Mardden; Patric, Alvariño, Diogo Silva e Fabiano; Judá, Guilherme Xavier e Pará; William Barbio, Sassá e Matheus Serafim.

Desfalques

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 06 de maio de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli - Campinas, SP