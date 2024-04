Brasileirão Série B: Os artilheiros da temporada 2024

Confira os candidatos ao posto de goleador da segundona do Brasileirão

A edição 2024 da Série B do Campeonato Brasileiro promete ser a mais acirrada dos últimos anos e recheada de grandes emoções na luta pelo acesso à elite nacional da próxima temporada. Neste ano, o Santos entra na disputa como principal candidato ao título, mas equipes como América-MG, Avaí, Coritiba, Novorizontino e Sport prometem jogar duro nas 38 rodadas.

Em relação à disputa da artilharia, na temporada passada, o destaque ficou com Gustavo Coutinho, ex-atacante do Atlético-GO. Foram 14 gols anotados, tentos fundamentais para reconduzir o Dragão de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Mas quem será o principal goleador deste ano?

