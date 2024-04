Onde assistir a Operário-PR x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (30), no Estádio Germano Kruger; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Grêmio visita o Operário-PR nesta terça-feira (30), às 20h (de Brasília), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A volta está marcada para o dia 22, em Porto Alegre. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Após perder para o Bahia por 1 a 0 no Brasileirão, o Grêmio direciona seu foco para a estreia na Copa do Brasil. Em busca do sexto título do torneio, o Tricolor levantou o troféu pela última vez em 2016, com conquistas anteriores em 1989, 1994, 1997 e 2001.

Por outro lado, o Operário-PR assegurou sua vaga na terceira fase ao eliminar o Operário-MS em um empate sem gols na primeira fase e vencer o Villa Nova por 2 a 0 na segunda fase. Quem avançar de fase vai embolsar R$ 3,4 milhões.

"É mata-mata, dois jogos decisivos, e temos o jogo dentro de casa. Contamos com o apoio do nosso torcedor, essa mobilização é muito importante. Sabemos que o objetivo do clube na competição já foi cumprido, mas nós temos a oportunidade de fazer a mais, almejar coisas maiores", afirmou o técnico Rafael Guanaes.

Prováveis escalações

Operário-PR: Rafael Santos; Pacheco, Joseph, William Machado e Lucas Hipólito; Índio, Rodrigo Lindoso, Felipe Augusto e Vinícius Augusto; Marcelo Cirino e Ronaldo. Técnico: Rafael Guanaes.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Fabio (Zé Guilherme); Villasanti e Pepê; Edenilson (Nathan Fernandes), Cristaldo e Soteldo (Gustavo Nunes); Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Rafael Cabral, que já atuou na Copa do Brasil pelo Cruzeiro, está fora.

Quando é?

Data: terça-feira, 30 de abril de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Kruger - Ponta Grossa, PR

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes (árbitro), Tiago Gomes da Silva e Hugo Savio Xavier (assistentes), Victor Lucas Pereira (quarto árbitro)