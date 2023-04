Quantos títulos o Grêmio tem na Copa do Brasil?

Na competição, o Tricolor Gaúcho é o time que acumula mais finais disputadas na história, sendo nove no total

Conhecido por ser o Rei de Copas no futebol brasileiro, o Grêmio acumula feitos inéditos quando o assunto é disputar a Copa do Brasil. Embora não seja o maior campeão do torneio, o Tricolor é, sem dúvidas, a equipe que mais disputou finais da competição em toda a história, acumulando nove participações.

Com esse número de finais disputadas, o Grêmio alcançou cinco títulos de Copa do Brasil em 2016, sendo apenas superado pelo Cruzeiro, com seis conquistas, dois anos depois. A equipe gaúcha soma o título mais recente com os anos de 1989, 1994, 1997 e 2001, além de quatro vice-campeonatos (1991, 1993, 1995 e 2020).

Na última conquista do Grêmio, em 2016, a equipe estreou apenas nas oitavas de final, já que o torneio definia que as equipes classificadas para a Copa Libertadores daquele ano não precisariam disputar o início da competição. Na ocasião, o Tricolor bateu o Athletico nos pênaltis por 4 a 3, após empate de 1 a 1 no placar agregado ao fim de dois jogos.

Depois, foi a vez da equipe de Renato Gaúcho bater o Palmeiras com uma vitória por 2 a 1 e um empate em 1 a 1. Na semifinal, o Grêmio enfrentou o poderoso Cruzeiro e alcançou um placar de 2 a 0 na soma final. Com esse resultado, o Tricolor encaminhou mais uma final de Copa do Brasil na história.

Dessa vez, a equipe enfrentaria o Atlético-MG. No jogo de ida, no Mineirão, o Grêmio venceu a partida por 3 a 1, com dois gols de Pedro Rocha e um de Everton Cebolinha. O gol do Galo foi marcado pelo zagueiro Gabriel. No jogo da volta, na Arena, a partida terminou empatada, por 1 a 1, em uma disputa histórica, com os dois gols saindo nos minutos finais, culminando em mais uma conquista para o Rei de Copas.