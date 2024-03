Terceira fase da Copa do Brasil 2024: jogos, quando é, onde assistir e mais

Confira todas informações sobre a terceira fase da Copa do Brasil

A Copa do Brasil esquenta em maio com o inicio da terceira fase, que coloca frente a frente 32 equipes em busca de uma vaga nas oitavas de final. Nesta fase, 12 equipes entram diretamente na competição, prometendo jogos ainda mais acirrados. Entre esses times estão os campeões da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde, além do ganhador e melhores colocados da Série A do Brasileirão.

A seguir, a GOAL explica todos os detalhes da terceira fase da Copa Betano do Brasil.

