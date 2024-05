Onde assistir a Olympique de Marselha x Atalanta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Europa League 2023/24

Pela primeira vez na história, equipes se enfrentam nesta quinta-feira (02), pelo jogo de ida da semifinal da Liga Europa; saiba como acompanhar

Olympique de Marselha e Atalanta se enfrentam na tarde desta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Orange Velódrome, em Marselha, pelo jogo de ida da semifinal Europa League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Motivados após a vitória emocionante nos pênaltis contra o Benfica, a equipe busca conquistar uma boa vantagem em casa, com sua torcida. Aubameyang, artilheiro da competição com dez gols, é a peça fundamental do time de Jean-Louis Gasset para alcaçar o feito.

Do outro lado, a Atalanta também chega com a moral elevada após desbancar o Liverpool, um dos favoritos ao título, nas quartas de final da competição. Além disso, a equipe ocupa a sexta colocação da Serie A italiana e com grandes chances de classificação para a próxima Champions League, a apenas três pontos da quinta colocada Roma.

Prováveis escalações

Olympique de Marselha: López; Murillo, Gigot, Belerdi; Harit, Ounahi, Kondogbia, Veretout, Soglo, Ndiaye e Aubameyang. Técnico: Jean-Louis Gasset.

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Marten de Roon, Éderson, Rugerri; De Katelaere, Scamacca e Koopmeiners. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Desfalques

Olympique de Marselha

Mbemba, Rongier, Nadir, Merlin e Meité estão fora.

Atalanta

Rafael Tolí e Emil Holm são as baixas da equipe italiana.

