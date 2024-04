Semifinal da Liga Europa 2023/24: jogos, onde assistir, times, resultados e mais

Saiba tudo sobre os duelos que determinarão os finalistas da Europa League 2023/24

Sob compasso da emoção, a Europa League 2023/24 ecoa seus acordes mais vibrantes nas semifinais.

As partidas de ida, no dia 2 de maio, serão as primeiras notas dessa sinfonia. E, em 9 de maio, quando a bola rolar pela última vez por essa fase da competição, saberemos quem serão os maestros a conduzir seus times à final, agendada para o dia 22 de maio, na Dublin Arena, Irlanda.