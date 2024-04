Onde assistir a Mirassol x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (29), no Estádio José Maria de Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 19h30h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela segunda rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após estrear com uma derrota de 3 a 1 para o Brusque, o Mirassol está em busca da sua primeira vitória na Série B. O técnico Mozart espera poder contar com João Victor, que foi desfalque na primeira rodada. Enquanto isso, o Ceará empatou em 1 a 1 com o Goiás e também busca sua primeira vitória no torneio.

"Temos que fazer uma final dentro da nossa casa, temos que nos mobilizar. Temos que entender que o campeonato começou. Temos que aumentar o nível de concentração e ter mais atitude", afirmou o técnico Mozart.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Artur; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Dellatorre e Diego Gonçalves.

Ceará: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Facundo Castro, Barceló e Aylon.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Saulo Mineiro e Erick Pulga estão fora.

Quando é?

Data: segunda-feira, 29 de abril de 2024

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia - Mirasol, SP