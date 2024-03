Onde assistir a Manchester City x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Clássico inglês será disputado neste domingo (3), no Etihad Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Manchester United se enfrentam neste domingo (3), às 12h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Classificado para as quartas de final da Copa da Inglaterra após vencer o Luton Town por 6 a 2, o Manchester City volta as atenções para a Premier League. Na briga pela liderança, os citizens somam 59 pontos.

Do outro lado, o Manchester United perdeu sua invencibilidade de quatro vitórias consecutivas na Premier League na última rodada, após ser derrotado pelo Fulham por 2 a 1. No entanto, avançou na Copa da Inglaterra ao eliminar o Nottingham Forest por 1 a 0.

Em 191 jogos disputados entre as equipes, o Manchester United soma 78 vitórias, contra 71 do Manchester City, além de 53 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Premier League 2023/24, os Citizens venceram por 3 a 0.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, Manuel Akanji; Rodri, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva; Julian Alvarez, Erling Haaland, Phil Foden. Técnico: Pep Guardiola.

Manchester United: Andre Onana; Diogo Dalot, Raphael Varane, Victor Lindelof, Sofyan Amrabat; Casemiro, Kobie Manioo, Scott McTominay; Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho. Técnico: Erik ten Hag.

Desfalques

Manchester City

Grealish e Josko Gvardiol estão no departamento médico.

Manchester United

Mason Mount, Lisandro Martinez, Luke, Harry Maguire, Rasmus Hojlund, Tyrell Malacia e Anthony Martial estão fora.

Quando é?