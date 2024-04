Onde assistir a Juventude x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (17), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Atlético-MG na rodada de estreia, o Corinthians volta ao campo em busca da primeira vitória no Brasileirão. Sem o técnico António Oliveira, suspenso, o Timão será comandado pelo auxiliar Bruno Lazaroni.

Do outro lado, o Juventude também empatou na primeira rodada com o Criciúma por 1 a 1. Para o confronto, o técnico Roger Machado não poderá contar com Gilberto. Erick Farias é o mais cotado para assumir a posição.

"Estamos sempre procurando alternativas, temos que ver qual é a gravidade do Gilberto e qual o tempo que vai ficar fora. Penso que Erick e Gilberto tem até características bem parecidas, o Erick tem bastante mobilidade na frente, puxa profundidades, tem se esforçado muito para entender a posição e procurando muitas alternativas para se dar a condição de estar sempre finalizando", afirmou o treinador.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon (Fausto Vera) e Rodrigo Garro; Romero, Wesley (Igor Coronado) e Yuri Alberto. Técnico: Bruno Lazaroni (auxiliar).

Juventude: Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Rildo, Lucas Barbosa e Erick Farias. Técnico: Roger Machado.

Desfalques

Corinthians

António Oliveira cumprirá suspensão.

Juventude

Gilberto, Edson Carioca, Alan Ruschel, Danilo Boza e Gabriel Taliari estão no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 17 de abril de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS

Arbitragem: Bruno Arleu (árbitro), Bruno Boschilia e Thiago Rosa (assistentes), Rejane Caetano (quarto árbitro), Paulo Renato Moreira (VAR)