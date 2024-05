Onde assistir a Ituano x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Ituano encara o Novorizontino na noite deste sábado (4), a partir das 21h (de Brasília), no Novelli Júnior, em Itu, pela terceira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do Premiere no pay-per-view e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Lanterna da competição, o Ituano entra em campo buscando a sua primeira vitória na Série B. O Rubro-Negro perdeu os dois compromissos que disputou até o momento e sabe que precisa reagir para não ver os rivais abrirem distância na tabela.

Já o Novorizontino acumula uma vitória e uma derrota até o momento e ocupa o 11º lugar, com 3 pontos. O Tigre quer aproveitar o momento instável do rival para alcançar um novo triunfo.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Marcelo e Eduardo Diniz; Miqueias, Rodrigo e Eduardo Person; Bruno Xavier, Salatiel e Bruno Alves.

Novorizontino: Jordi; Luisão, César Martins e Reverson; Raul Prata (Rodrigo Soares), Geovane, Marlon e Danilo Barcelos; Fabrício Daniel, Waguininho e Neto Pessoa.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 4 de maio de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Novelli Junior, Itu - SP

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (árbitro), Lilian da Silva Fernandes Bruno e Wallace Muller Barros Santos (assistentes), Thiago Lourenço de Mattos (quarto árbitro) e Adriano Milczvski (VAR)