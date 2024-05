Onde assistir a Guarani x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela quarta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Guarani e Botafogo-SP entram em campo na tarde deste sábado (11), a partir das 17h (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas, pela quarta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Na lanterna da competição e ainda sem pontuar, o Guarani quer aproveitar o fator casa para conquistar a primeira vitória na Série B. O Bugre, entretanto, aposta que o trabalho ao longo da semana, a segunda sob o comando de Junior Santos, fará diferença em campo.

O Botafogo-SP, por sua vez, empatou todos os jogos que disputou até o momento e está na 13ª posição, com 3 pontos. O Pantera sabe do momento instável do rival para aproveitar a oportunidade e ganhar fora de casa.

Prováveis escalações

Guarani: Vladimir (Douglas Borges); Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan (Douglas Bacelar) e Jefferson; Camacho, Matheus Bueno e Luan Dias; Reinaldo, Airton e Caio Dantas.

Botafogo-SP: Michael; Lucas Dias, Matheus Costa e Bernardo Schappo; Wallison, Gustavo Bochecha, Matheus Barbosa, Emerson Ramon e Patrick Brey; Alex Sandro e Toró.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP

Bernardno, Walisson e Lucas cumprem suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 11 de maio de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro, Campinas - SP

Arbitragem: Edina Alves Batista (FIFA) (árbitro), Neuza Ines Back (FIFA) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA) (assistentes), Adeli Mara Monteiro (quarto árbitro) e Daniel Victor Costa Silva (VAR)