Onde assistir a Grêmio x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), na Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O Grêmio busca a primeira vitória no Brasileirão após ser derrotado pelo Vasco por 2 a 1 em São Januário, enquanto o Athletico-PR chega embalado depois de golear o Cuiabá por 4 a 0 em Curitiba. Sob o comando de Cuca, o Furacão tem 100% de aproveitamento. Até o momento, foram oito vitórias em oito jogos disputados na temporada.

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Cuiabano (Fabio); Villasanti e Pepê; Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi.

Athletico-PR: Bento; Léo Godoy, Thiago Heleno, Kaíque Rocha e Esquivel; Fernandinho, Erick, Cuello e Julimar; Canobbio e Pablo.

Desfalques

Grêmio

Reinaldo e Mayk estão machucados.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?