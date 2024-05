Onde assistir a Fluminense x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Atlético-MG fazem um jogo movimentado na noite deste sábado (4), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de derrota na partida passada, o Fluminense está na 16ª posição, com 4 pontos marcados. O Tricolor, entretanto, venceu seu jogo no meio da semana pela Copa do Brasil e agora quer se recuperar no Brasileirão. Para isso, o técnico Fernando Diniz mandará a campo os seus titulares.

Já o Atlético-MG vive bom momento na temporada e ocupa a segunda colocação, com 8 pontos. O Galo, com duas vitórias e dois empates até o momento, vai em busca do triunfo para tentar encerrar a rodada na ponta da tabela. O Alvinegro terá o retorno de Jemerson, porém não poderá contar com Fuchs.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 79 vezes, com 34 vitórias do América-MG, 21 do Fluminense, além de 24 empates. No último confronto entre os times, o Galo venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Felipe Melo, Manoel, Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Lima, Ganso; Marquinhos, Arias, Cano.

Atlético-MG: Everson; Saravia (Mariano), Jemerson, Battaglia, Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Scarpa; Paulinho (Vargas) e Hulk.

Desfalques

Fluminense

Marlon, Thiago Santos, Gabriel Pires, Keno e Lelê seguem no departamento médico..

Atlético-MG

Bruno Fuchs cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 4 de maio de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: estádio Kleber Andrade, Caricacia - ES

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA) (árbitro), Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (assistentes), Paulo Roberto Alves Junior (quarto árbitro) e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA) (VAR)