Onde assistir a Flamengo x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), no Estádio do Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Atlético-GO por 2 a 1 na rodada de estreia do Brasileirão, o Flamengo busca emplacar a segunda vitória consecutiva no torneio. Para o confronto, o técnico Tite trata como dúvida a presença de Viña, enquanto Varela pode voltar ao time.

Do outro lado, o São Paulo foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1 e agora busca a primeira vitória e os primeiros pontos no Brasileirão. Ferreira, recuperado de lesão, volta a ficar à disposição do técnico Thiago Carpini.

Em 116 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo registra 45 vitórias, contra 38 do Flamengo, além de 33 empates. No último encontro válido pelo returno do Brasileirão de 2023, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Diego Costa; Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, Galoppo e Michel Araújo; Luciano e Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques

Flamengo

Wesley e Gerson, machucados, e Gabigol, suspenso por doping, estão fora.

São Paulo

James Rodriguez,Lucas, Rafinha e Wellington Rato são desfalques.

Quando é?