Onde assistir a Ceará x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (06), no Estádio Presidente Vargas; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e CRB se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 19h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela terceira rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após sofrer uma derrota decepcionante na Copa do Brasil justamente para o rival CRB, o Ceará busca a recuperação e a primeira vitória na Série B. Na primeira rodada, o Vozão empatou com o Goiás por 1 a 1 e na sequência perdeu para o Mirassol por 3 a 2.

O CRB, também próximo à zona de rebaixamento, conquistou apenas um ponto na Série B. Na primeira rodada, foi derrotado pelo Novorizontino por 2 a 1 e na sequência empatou sem gols com o Amazonas.

Prováveis escalações

Ceará: Richard, Raí Ramos, David Ricardo, Ramon Menezes, Matheus Bahia; Richardson, Lucas Mugni, Lourenço; Facundo Castro, Aylon e Jorge Recalde.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Willian Formiga; Falcão, Rômulo e Gege; Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Desfalques

Ceará

Matheus Felipe, expulso contra o Mirassol, está fora, assim como Saulo Mineiro e Erick Pulga, que estão no DM.

CRB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 06 de maio de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas - Fortaleza, CE

Arbitragem: Fernando Antônio Mendes (árbitro), Marcio Gleidson e Helcio Araújo (assistentes), Raimundo Rodrigues (quarto árbitro), Daniel Victor Costa (VAR)