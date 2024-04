Onde assistir a Botafogo x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (18), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Botafogo recebe o Atlético-GO nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Cruzeiro fora de casa por 3 a 2 na rodada de estreia, o Botafogo volta ao campo com o apoio de sua torcida em busca dos primeiros pontos no Brasileirão. Para o confronto, o técnico Artur Jorge não poderá contar com Alexander Barboza, expulso contra a Raposa. Bastos é o mais cotado entre os titulares.

Do outro lado, o Atlético-GO, atual campeão goiano, viu a sua sequência de 15 vitórias consecutivas ser interrompida após a derrota para Flamengo por 2 a 1 na primeira rodada do Brasileirão. No retrospecto geral, o Botafogo soma cinco vitórias, contra três do Dragão, além de seis empates..

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Ponte (Damián Suárez), Lucas Halter, Bastos, Hugo (Marçal); Luiz Henrique, Tchê Tchê, Danilo Barbosa (Gregore), Óscar Romero (Jeffinho); Júnior Santos, Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Luiz Felipe (Pedro Henrique) Guilherme Romão; Rhaldney, Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez, Luiz Fernando.

Desfalques

Botafogo

Alexander Barboza, expulso contra o Cruzeiro, cumprirá suspensão.

Atlético-GO

Jair Ventura, Maguinho e Alix Vinicius vão cumprir suspensão, enquanto Adriano Martins foi vetado pelo departamento médico.

Quando é?