Onde assistir a Bahia x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo nesta terça-feira (16), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Fluminense se enfrentam na noite desta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Depois de estrear com derrota de virada para o Internacional por 2 a 1, o Bahia busca a primeira vitória no Brasileirão, assim como o Fluminense, que empatou com o RB Bragantino por 2 a 2. Para o confronto fora de casa, o técnico Fernando Diniz pode poupar Felipe Melo e Marcelo.

Em 54 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 25 vitórias, contra 12 do Bahia, além de 17 derrotas. No último encontro válido pelo segundo turno do Brasileirão de 2023, os baianos venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Victor Cuesta e Luciano Juba; Rezende, Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel (Felipe Andrade ou Antônio Carlos), Martinelli, Diogo Barbosa; André, Lima, Ganso; Marquinhos, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Bahia

Ryan e Acevedo estão lesionados.

Fluminense

Marcelo e Felipe Melo podem ser poupados.

Quando é?

Data: terça-feira, 16 de abril de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova - Salvador, BA

Arbitragem: João Vitor Gobi (árbitro), Danilo Ricardo Simon e Fabrini Bevilaqua (assistentes), Dyorgines José Padovani (quarto árbitro), Daiane Muniz (VAR)