Onde assistir a Atlético-GO x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (12), no Estádio Antônio Accioly; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (12), às 16h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (pata Minas Gerais, exceto Juiz de Fora, e Goiás) na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem entrar em campo há 10 dez, quando venceu o Brusque por 1 a 0 na Copa do Brasil, o Atlético tem um jogo a menos no Brasileirão. Com apenas um pontos, o Dragão está na zona de rebaixamento, acumulando um empate e três derrotas.

Do outro lado, o Cruzeiro vem de vitória sobre o Alianza por 3 a 0 na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, a Raposa ocupa o meio da tabela, com sete pontos. Até o momento, acumula duas vitórias, um empate e uma derrota.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal (Roni), Baralhas e Shaylon; Luiz Fernando, Derek e Gabriel Barros. Técnico: Jair Ventura.

Cruzeiro: Anderson, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Romero, Lucas Silva e Barreal; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra.

Desfalques

Atlético-GO

Rhaldney cumprirá suspensão, enquanto Araos está lesionado.

Cruzeiro

Rafael Bilu, Mateus Vital, Japa e Dinenno seguem fora.

Quando é?