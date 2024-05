Onde assistir a Arsenal x Bournemouth ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Campeonato Inglês 2023/24

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela 36ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Defendendo a liderança, o Arsenal recebe o Bournemouth na manhã deste sábado (4), às 8h30 (horário de Brasília), em Londres, pela 36ª rodada da Premier League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com 80 pontos, o Arsenal entra em campo buscando a vitória para se manter no topo da tabela. Com todo o elenco à disposição, o técnico Mikel Arteta vai mandar a campo sua força total. Vale lembrar que os Gunners não vencem a competição nacional há vinte anos.

Do outro lado, o Bournemouth está na décima posição, com 48 pontos, e ainda sonha com uma vaga no G-6. Para isso, o time precisa ganhar os seus próximos compromissos, além de torcer por tropeços dos rivais que estão acima. A equipe, entretanto, jogará leve, já que não tem mais chances de ser rebaixada.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Arsenal: David Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Tomiyasu (Zinchenko); Partey, Rice e Ødegaard; Saka, Trossard e Havertz.

Bournemouth: Travers; Smith, Senesi, Kelly e Ouattara; Christie, Cook, Scott e Justin Kluivert; Enes Ünal e Solanke.

Desfalques

Arsenal

Sem desfalques confirmados.

Bournemouth

Antoine Semenyo, Tyler Adams e Romain Faivre estão no departamento médico.

Quando é?