Onde assistir ao vivo a Santos x Ferroviária, pelo Campeonato Paulista?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (3), às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Santos e Ferroviária se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 17h, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Ferroviária DATA Quarta-feira, 3 de março de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, BRA HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Daniel Luis Marques e Leonardo Tadeu Pedro

Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote

VAR: Marcio Henrique de Gois

ONDE VAI PASSAR?



Peixe estreou com empate no Paulista / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta quarta (3), às 17h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a primeira vitória no Paulistão após empatar com o Santo André por 2 a 2 na primeira rodada, o Santos aparece na vice-liderança do grupo D, com apenas um ponto.

Não será dessa vez que o técnico Ariel Holan fará a sua estreia no comando do Peixe. O argentino deve comandar a equipe pela primeira vez no clássico contra o São Paulo.

Amanhã é dia do Alçapão estrear na temporada! 🏟️



Do outro lado, a Ferroviária a liderança do grupo B com a vitória sobre a Inter de Limeira por 1 a 0.

"No próximo jogo vamos enfrentar o Santos, sabemos que vai ser um jogo difícil, mas temos que sempre pensar em pontuar. Conquistar três ou apenas um ponto tem a mesma importância para nós", analisou o atacante Bruno Mezenga.

Provável escalação do Santos: Vladimir; Sandro, Kaiky, Alex, Wagner Leonardo; Ângelo Gabriel, Vinícius, Kevin, Arthur Gomes, Gabriel Pirani; Jean Mota.

Provável escalação do Ferroviária: Saulo; David Samuel, Matheus, Alexandre, Arthur Henrique; Anderson, Vinícius, Higor, Felipe Marques; Renato Cajá e Bruno Mezenga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 0 Santos Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 Santo André 2 x 2 Santos Paulista 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Santos Paulista 6 de março de 2021 19h (de Brasília) Santos x Deportivo Lara Copa Libertadores 9 de março de 2021 19h15 (de Brasília)

FERROVIÁRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 1 x 2 Marcílio Dias Série D 13 de dezembro de 2020 Ferroviária 1 x 0 Inter de Limeira Paulista 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas