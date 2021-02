Paulistão 2021: quando são os clássicos entre Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo?

Clássicos serão disputados logo nas primeiras rodadas do estadual

O Campeonato Paulista começou ofuscado pelo conturbado calendário do futebol brasileiro. Isso porque o Estadual teve início apenas dois dias depois do fim do Brasileirão e em meio às finais da Copa do Brasil, que tem o Palmeiras envolvido.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mas apesar do baixo interesse inicial, o sorteio dos grupos da primeira fase do Paulistão surpreendeu os torcedores com clássicos já nas rodadas iniciais. Logo na segunda rodada, haverá a reedição da final de 2020 entre Corinthians x Palmeiras.

Confira as datas dos clássicos paulistas:

Corinthians x Palmeiras (3 de março – 2ª rodada)

São Paulo x Santos (6 de março – 3ª rodada)

Palmeiras x São Paulo (21 de março – 5ª rodada)

Santos x Corinthians (31 de março – 8ª rodada)

Corinthians x São Paulo (11 de abril – 10ª rodada)

Palmeiras x Santos (18 de abril – 11ª rodada)

Após os clássicos iniciais na primeira fase, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos só ficarão frente a frente novamente nas semifinais ou final, uma vez que as quartas colocarão em confronto times da mesma chave. Assim: o primeiro colocado do Grupo A enfrenta o segundo do A, enquanto o primeiro do B pega o segundo do B. A ordem se repete para as chaves C e D.

Nas semis, os duelos serão definidos pela soma de pontos de todas as fases anteriores. O dono da melhor campanha duela contra o pior, enquanto o segundo melhor enfrenta o terceiro.

Com início no sábado (27), o Paulistão terá duração de quase três meses, encerrando-se assim, no dia 23 de maio.