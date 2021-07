Onde assistir ao vivo a Sampaio Corrêa x Coritiba, pela Série B?

Times entram em campo nesta sexta-feira (16), em São Luís, pela 12ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lutando para se manter entre os primeiros colocados, Sampaio Corrêa e Coritiba duelam nesta sexta-feira (16), no Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 12ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampaio Corrêa x Coritiba DATA Sexta-feira, 16 de julho de 2021 LOCAL Castelão, São Luís - MA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva e Lucas Costa Modesto (DF)

Quarto árbitro: Maykon Matos Nunes (MA)

ONDE VAI PASSAR?



Léo Gamalho é a esperança de gols do Coxa Foto: CoritibaDivulgação

O SporTv e o Premiere, na TV fechada, irão transmitir o jogo desta sexta-feira. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORITIBA

Na vice-liderança da Série B, o Coritiba vem de dois empates consecutivos e agora busca reencontrar a vitória longe de seus domínios.

O técnico Gustavo Moríngio pode promover mudanças na equipe, devido a falta de gols dos últimos jogos.

Provável escalação do Coritiba: Wilson, Natanael, Henrique, Luciano Castán, Guilherme Biro, Matheus Sales, Gustavo Bochecha, Val, Robinho, Igor Paixão e Léo Gamalho.

SAMPAIO CORRÊA

Dentro do G-4, o Sampaio Corrêa volta a jogar em casa após dois jogos consecutivos fora e quer o triunfo para se manter no topo da tabela.

A Bolívia tem dúvidas quanto às condições físicas de Joécio e Eloir. Já Nádson, contratado esta semana, pode aparecer entre os relacionados caso o seu nome apareça no BID.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Mota, Luis Gustavo, Paulo Sérgio, Nilson, Zé Mário, Ferreira, Mauro Silva, Eloir, Pimentinha, Ciel e Jean Silva.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 2 Sampaio Corrêa Brasileirão Série B 13 de julho de 2021 Vasco 1 x 0 Sampaio Corrêa Brasileirão Série B 9 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Sampaio Corrêa Brasileirão Série B 20 de julho de 2021 19h (de Brasília) Sampaio Corrêa x CRB Brasileirão Série B 25 de julho de 2021 20h30 (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 1 Vasco Brasileirão Série B 13 de julho de 2021 Cruzeiro 0 x 0 Coritiba Brasileirão Série B 6 de julho de 2021

Próximas partidas