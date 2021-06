Onde assistir ao vivo a Remo x Guarani, pela Série B?

Os times entram em campo nesta terça-feira (22), em Belém, pela sexta rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Remo e Guarani se enfrentam nesta terça-feira (22), em Belém, a partir das 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Remo x Guarani DATA Terça-feira, 22 de junho de 2021 LOCAL Baenão, Belém - PA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Lima Cordeiro (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Eleutério Felipe Marques Junior (CE)

Quarto árbitro: Ignacio Jose de Almeira Pedro (PA)

ONDE VAI PASSAR?



Bugre busca o triunfo fora de casa/ Foto: Thomas Marostegan/Guarani

O Premiere, no pay-per-view, vai transmitir o jogo desta terça, às 21h30 (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REMO

Descansado após ter seu jogo contra o Avaí adiado, o Remo quer se impor diante do rival no Baenão. O técnico Paulo Bonamigo não poderá contrar com Wellington Silva e Marlon, lesionados, enquanto Rafael Jansen e Suéliton são dúvidas. No entanto, Lucas Tocantins está recuperado e reforça a equipe.

Provável escalação do Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Vinícius Kiss (Arthur), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson (Rafinha), Dioguinho e Renan Gorne.

GUARANI

Embalado após vencer a rival Ponte Preta, o Guarani agora busca o triunfo fora de casa para tentar entrar no G-4 da Série B. O Bugre não terá Régis e Bruno Sávio, suspensos.

Provável escalação da Guarani: Gabriel Mesquita, diogo Mateus, Thales, Carlão, Ronaldo Alves, Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo, Matheus Souza, Júlio César e Davó.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 0 Ponte Preta Brasileirão Série B 19 de junho de 2021 CSA 1 x 1 Guarani Brasileirão Série B 15 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Coritiba Brasileirão Série B 25 de junho de 2021 19h (de Brasília) Cruzeiro x Guarani Brasileirão Série B 30 de junho de 2021 19h (de Brasília)

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x 0 VItória Brasileirão Série B 16 de junho de 2021 Botafogo 3 x 0 Remo Brasileirão Série B 13 de junho de 2021

Próximas partidas