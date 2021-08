Onde assistir ao vivo a Reims x PSG, pela Ligue 1?

Equipes duelam neste domingo (29), no Stade Auguste-Delaune, pela quarta rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A estreia de Lionel Messi, tão aguardada pelo torcedor do PSG, deve finalmente acontecer. Os parisienses visitam o Reims, no Stade Auguste-Delaune II, neste domingo, dia 29 de agosto, e a bola rola a partir das 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Reims x PSG DATA Domingo, 29 de agosto de 2021 LOCAL Stade Auguste-Delaune II, Reims - FRA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



PSG busca a quartavitória consecutiva (Foto: Getty Images)

A ESPN Brasil, na TV fechada, irá transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

Fora de casa, o PSG vai em busca de sua quarta vitória consecutiva na Ligue 1 e terá dois reforços em relação às partidas anteriores extremamente pesados: Messi e Neymar. O clube parisiense, que deve perder Mbappé, já pensa em uma peça de reposição e a bola da vez é o atacante brasileiro Richarlison.

Também reforço para a temporada, Donnarumma está entre os relacionados, enquanto o zagueiro Sergio Ramos tem previsão de estreia para setembro, após as datas FIFA.

Messi estreia pelo PSG



Foto: Getty Images

Dezoito dias depois de ser apresentado no PSG, Lionel Messi deve fazer sua estreia pelo clube parisiense neste domingo. Relacionado pela primeira vez, o argentino irá usar a camisa 30 e promete dar muito trabalho para os rivais ao lado de Neymar, que também fará a sua primeira partida na temporada.

Perguntado sobre o assunto em entrevista coletiva, Mauricio Pochettino desconversou, mas deu pistas de que o primeiro jogo do argentino com a camisa do PSG pode estar se aproximando.

Une bonne journée de travail 👊 pic.twitter.com/OO7FjMpstM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 28, 2021

"Nós precisamos analisar a situação e ver se ele estará em campo, e só depois vamos comunicar nossa decisão ao elenco. Messi, Neymar e Mbappé vêm treinando bem. Nós vamos analisar a possibilidade dos três jogadores atuarem juntos. Não sabemos se eles irão atuar juntos contra o Reims", despistou.

"Estamos muito motivados, temos o melhor jogador do mundo, um grande profissional. Mas ele ainda precisa se adaptar ao novo clube", completou.

Provável escalação do PSG: Navas; Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo; Pereira, Herrera, Wijnaldum; Messi, Neymar e Icardi.

REIMS

Do outro lado, o Reims ainda não venceu no campeonato e quer somar os seus primeiros três pontos em casa.

Além disso, o time tem a oportunidade de jogar um "balde de água fria" nas expectativas do poderoso rival. A equipe terá os desfalques de Hornby, Doumbia e Donis, lesionados. Por outro lado, Konan está recuperado.



Provável escalação do Reims: Rajkovic; Gravillon, Faes, Abdelhamid; Foket, Cassama, Munetsi, Konan; Cafaro, Kebbal; Toure.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Brest 2 x 4 PSG Ligue 1 20 de agosto de 2021 PSG 4 x 2 Strasbourg Ligue 1 14 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Clermont Ligue 1 12 de setembro de 2021 A confirmar PSG x Lyon Ligue 1 19 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

REIMS

JOGO CAMPEONATO DATA Metz 1 x 1 Reims Ligue 1 22 de agosto de 2021 Reims 3 x 3 Montpellier Ligue 1 15 de agosto de 2021

Próximas partidas