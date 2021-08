Messi, Neymar e Mbappé: os relacionados do PSG para duelo contra Reims

Pochettino anunciou a lista dos atletas que podem fazer parte da estreia de Messi pelo Paris Saint-Germain

Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé. Este é o trio de ataque que os fãs de futebol tanto esperam para ver em campo com a camisa do PSG. E a espera pode acabar neste domingo (29), quando o Paris Saint-Germain encara o Reims, pela quarta rodada da Ligue 1. Os três craques estão relacionados para o jogo.

O jogo contra o Reims, fora de casa, pode marcar a estreia de Messi pelo PSG. Anunciado pelo clube francês no dia 10 de agosto, o argentino treinou com seus companheiros por algumas semanas até se encontrar em condições boas de jogo. Esta é a primeira convocação do camisa 30 pelo novo time.

É o primeiro jogo de Neymar na nova temporada. O brasileiro ganhou dias a mais de folga após a participação na Copa América, e está de volta justamente no dia que pode marcar a estreia de seu amigo Messi.

A partida contra o Reims pode ser histórica não apenas pela estreia de Messi, mas pode ser o último jogo de Mbappé com o PSG. Cobiçado pelo Real Madrid, que já fez duas propostas pelo francês, o atacante pode estar de saída nos próximos dias. Ou seja, pode ser a primeira e única vez que Messi, Neymar e Mbappé terão a oportunidade de jogarem juntos.

Embora os três estejam relacionados, Mauricio Pochettino não quis entregar a escalação inicial de sua equipe no duelo deste domingo.

"Nós precisamos analisar a situação e ver se ele estará em campo, e só depois vamos comunicar nossa decisão ao elenco. Messi, Neymar e Mbappé vem treinando bem, nós vamos analisar a possibilidade dos três jogadores juntos. Não sabemos se eles irão atuar juntos contra o Reims." despistou Pochettino em coletiva no sábado (28).

Além dos três craques, outros 19 ateltas foram chamados por Pochettino para o jogo contra o Reims. A ausência mais sentida é a de Sergio Ramos, que ainda não estreou pelo novo time. Confira a lista dos relacionados para a partida:

📋 Un groupe de 22 joueurs pour ce déplacement à Reims 👀#SDRPSG pic.twitter.com/3uKFEGjxo8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 29, 2021

Reims e PSG se enfrentam em Reims, no Estádio Auguste-Delaune, neste domingo (29), às 15h45 (de Brasília). Aqui na Goal, você poderá acompanhar tudo da partida em tempo real clicando aqui.