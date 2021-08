Richarlison ouve do PSG que é prioridade para lugar de Mbappé

Brasileiro é principal opção para lugar de Mbappé, caso o francês acerte com Real Madrid; valores podem surgir neste sábado (28)

Agentes de Richarlison foram procurados pelo PSG para caso Kylian Mbappé seja realmente vendido ao Real Madrid.

O Everton, por outro lado, quer segurá-lo no elenco, pois o atleta é um dos mais importantes do clube atualmente, além de estar muito valorizado, pelas atuações na Copa América e Olimpíadas.

Em Paris, apesar das diversas contratações, Richarlison é dado como principal opção de contratação no momento. Assim que houver a reunião entre os representantes do atleta, Renato Velasco, e do PSG, uma proposta será definida. O encontro pode ocorrer neste próximo sábado (28).

O que pensa Rafa Benitez, treinador do Everton?

Rafa Benitez descartou a venda de Richarlison antes do fim da janela de transferências de verão, já que o atacante do clube inglês continua atraindo o interesse do Paris Saint-Germain.

O treinador está convicto de que o atleta vai permanecer onde está, independentemente de Everton receber alguma oferta formal antes do prazo, e ele tem grandes esperanças para o jogador de 24 anos à medida que a atual temporada avança.

"Não estamos considerando vendê-lo", disse o chefe do Toffees, em uma coletiva de imprensa antes da viagem de seu time a Brighton na tarde de sábado. "Ele é nosso jogador, estamos muito satisfeitos com ele, muito felizes, e esperamos que ele possa marcar muitos gols para nós este ano."

Richarlison inicialmente se juntou ao Everton vindo do Watford, por £ 50 milhões ($ 69 milhões/R$ 359,50 milhões) em 2018 e, desde então, se estabeleceu como um dos principais atacantes fora do BIg Six da Premier League.

O brasileiro foi contratado para permanecer em Goodison Park até 2024, mas foi sugerido que ele poderia se mudar para novos locais neste verão.

Qual é a situação?

O PSG está se preparando para a saída de Kylian Mbappe, com a Goal relatando que o Real Madrid está esperando uma resposta para sua segunda oferta de € 170 milhões (£ 146 milhões / $ 199 milhões/R$ 1.048,89 bilhão) pelo vencedor da Copa do Mundo de 2018.

Richarlison está no topo da lista de alvos do clube francês se Mbappe for para o Santiago Bernabeu, mas o tempo está contra eles, com a janela de transferências se encerrando na terça-feira.

Quais os números de Richarlison pelo Everton?

Richarlison disputou 121 jogos em todas as competições do Everton até o momento, marcando 43 gols, incluindo um na vitória de 3 a 1 sobre o Southampton no fim de semana de abertura da nova temporada.

O brasileiro também deu dez assistências ao fechar uma parceria eficaz com Dominic Calvert-Lewin no ataque.