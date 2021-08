Qual será o salário de Messi no PSG? Quanto vai ganhar o argentino?

O astro argentino acertou com o Paris Saint-Germain um contrato de dois anos e voltará a jogar ao lado de Neymar

Foi tudo muito rápido desde quando Messi recebeu a notícia de que não seria mais jogador do Barcelona , para o seu acerto com o Paris Saint-Germain. Com a impossibilidade de seguir na Catalunha, apenas dois clubes eram apontados como reais concorrentes à contratação do craque argentino, devido ao seu alto salário. Mas como o Manchester City já havia engatado as chegadas de Jack Grealish e segue em busca de Harry Kane, o PSG se movimentou rápido para reforçar um elenco estelar com um dos maiores jogadores de todos os tempos.

Messi é promessa de gols, assistências, jogadas decisivas e encanto, claro. Mas é sabido que o craque argentino não é o jogador mais barato do mundo. Muito, muito pelo contrário. Para contar com Lionel (além de já ter Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Donnarumma e outros), o clube da capital francesa deverá gastar algo em torno de 30 a 35 milhões de euros (R$ 184-215 milhões) ao longo dos próximos dois anos de contrato, com opção de extensão para mais um ano, até 2024.

Qual será o salário de Messi no PSG?

Em seu contrato acordado por duas temporadas, com ainda opção de aumento para mais um ano, Messi terá um salário anual de 30 a 35 milhões de euros (R$ 184-215 milhões).

Qual era o salário de Messi no Barcelona?

De acordo com matéria publicada pela revista Forbes, Messi foi o atleta mais bem pago do mundo em 2020. Considerando apenas o salário que recebia do Barcelona , o argentino recebeu 92 milhões de euros naquele ano.

A questão salarial, aliás, foi o principal fator que decretou o divórcio entre Messi e o Barcelona. As duas partes chegaram a um acordo para o prosseguimento do camisa 10 e o argentino aceitou até mesmo reduzir seus vencimentos praticamente pela metade. Ainda assim, não foi o bastante para evitar que o Barça superasse o teto de gastos estipulado pelo Fair Play Financeiro da Liga Espanhola (La Liga).

Como a entidade que regulamenta o campeonato não quis abrir nenhum tipo de exceção, o prosseguimento de Messi, que teria que assinar um novo contrato com o Barcelona, ficou impossível dentro do Camp Nou.