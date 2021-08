Messi é reserva em estreia pelo PSG contra Reims; Neymar é titular

Craque argentino veste a camisa 30 do Paris Saint-Germain pela primeira vez; Mbappé começa a partida em campo

Falta pouco para finalmente vermos Lionel Messi com a camisa do PSG. O camisa 30 começa a partida contra o Reims de logo mais no banco de reservas. A bola rola no Estádio Stade Auguste-Delaune II às 15h45 (de Brasília).

Relacionado pela primeira vez no novo clube, Messi deve fazer sua estreia pelo PSG no decorrer do jogo e reeditar assim a dupla com Neymar que tanto sucesso fez no Barcelona. Será o primeiro jogo também do brasileiro na atual temporada da Ligue 1.

O time que Mauricio Pochettino leva a campo para a partida contra o Reims tem: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Diallo; Verratti, Gueye, Wijnaldum; Neymar, Di Maria e Mbappé.

Mbappé, especulado para deixar o PSG nos próximos dias, começa o jogo como titular. Esta pode ser a primeira e única oportunidade de vermos Messi, Neymar e Mbappé atuando lado a lado, já que a janela de transferências fecha no dia 31 de agosto e o Real Madrid está empenhado em contratar o atacante francês.

Uma ausência importante na defesa é a de Sergio Ramos. O zagueiro ainda recupera sua melhor forma física e sequer foi relacionado ainda para jogar com a camisa do Paris Saint-Germain.

O Reims, por outro lado, quer se valer do apoio da torcida contra o gigante francês para "jogar água no chopp" do PSG nesta estreia de Messi. Nas três primeiras rodadas da Ligue 1, o time do nordeste francês empatou todos seus jogos.

Para tentar frear o PSG, David Guion escalou: Rajkovic; Gravillon, Faes, Abdelhamid; Foket, Cassama, Munetsi, Lopy; Mbuku, Kebbal; Toure.

Aqui na Goal, você poderá acompanhar tudo o que acontece no duelo entre Reims e PSG em tempo real.