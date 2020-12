Onde assistir ao vivo a Real Madrid x Borussia Mönchengladbach, pela Champions League?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (8), às 17h (de Brasília), de olho na classificação; veja como acompanhar na internet

Buscando uma classificação improvável, o enfrenta o na tarde desta quarta-feira (9), às 17h (de Brasília), em Madrid, pela última rodada da fase de grupos da . A partida será transmitida ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal você poderá acompanhar o jogo em tempo real clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Mönchengladbach DATA Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio Alfredo Di Stéfano - Madrid, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida no Facebook do Esporte Interativo, e pela plataforma EI Plus, a partir das 17h (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Não dependendo apenas de si para avançar às oitavas de final da Champions League, o Real Madrid entra em campo pressionado e encarando o duelo como uma final.

Para o duelo, o técnico Zinedine Zidane finalmente poderá contar com Sergio Ramos, recuperado de lesão.

Por outro lado, Eden Hazard e Dani Carvajal seguem fora.

Já o Mönchengladbach pode avançar com apenas um empate. Atualmente, aparece na ponta do grupo, com oito pontos, enquanto os merengues, com sete, ocupam a terceira posição.

Ramy Bensebaini é tratado como dúvida, já que testou positivo para Covid-19.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Vázquez, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Odegaard (Modric); Asensio, Benzema, Vinicius.

Provável escalação do Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Kramer, Wendt; Zakaria, Neuhaus; Lazaro, Stindl, Thuram; Alassane Plea.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

Borussia Mönchengladbach é o líder do grupo B, com oito pontos (duas vitórias, dois empates e uma derrota), enquanto o Real Madrid é o terceiro colocado, com sete pontos.

JOGOS DO REAL MADRID NA UCL

Real Madrid 2 x 3 - 21 de outubro de 2020

Borussia Mönchengladbach 2 x 2 Real Madrid - 27 de outubro de 2020

Real Madrid 3 x 2 - 3 de novembro de 2020

Internazionale 0 x 2 Real Madrid - 25 de novembro de 2020

Shakhtar 2 x 0 Real Madrid - 1 de dezembro de 2020

JOGOS DO BORUSSIA MONCHENGLADBACH NA UCL

Internazionale 2 x 2 Borussia Mönchengladbach - 21 de outubro de 2020

Borussia Mönchengladbach 2 x 2 Real Madrid - 27 de outubro de 2020

Shakhtar 0 x 6 Borussia Mönchengladbach - 3 de novembro de 2020

Borussia Mönchengladbach 4 x 0 Shakhtar - 25 de novembro de 2020

Borussia Mönchengladbach 2 x 3 Internazionale - 1 de dezembro de 2020

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Real Madrid Liga dos Campeões 1 de dezembro de 2020 0 x 1 Real Madrid 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x La Liga 12 de dezembro de 2020 17h (de Brasília) Real Madrid x La Liga 15 de dezembro de 2020 15 h (de Brasília)

MONCHENGLADBACH

JOGO CAMPEONATO DATA Monchengladbach 2 x 3 Inter Liga dos Campeões 1 de dezembro de 2020 2 x 2 Monchengladbach 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas