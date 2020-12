Casemiro sobre jogo decisivo na Champions: "No Real Madrid final não se joga, se ganha"

Volante brasileiro diz que elenco merengue esta fechado com Zidane e que só pensa na classificação para a oitavas de final da Liga dos Campeões

O duelo contra o Borussia M'gladbach é tratado como uma final de campeonato pelo , pelo menos é o que garante Casemiro. O time merengue precisa da vitória contra os alemães para se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões e evitar o vexame de ser eliminado na fase de grupos da competição.

"Amanhã [quarta-feira] não somente eu, mas todo vestiário sabe que é uma final, temos que encarar assim", disse o brasileiro em entrevista coletiva pré-jogo. "E neste clube final não se joga, se ganha. Vamos com coração e alma. Estamos bem preparado e temos que dar tudo dentro de campo".

Podendo vivenciar diversos cenários, como se classificar em primeiro ou até mesmo terminar em último no grupo, o volante brasileiro falou também sofre a possibilidade de jogar a . O Real Madrid tem títulos da Copa da Uefa, antigo formato do torneio europeu, mas sequer disputou a competição em sua fase moderna.

"E quero passar como primeiro, mas se tiver que ser eliminado, prefiro ficar em terceiro para competir e ganhar a Liga Europa. Mas só pensamos em nos classificar [às oitavas da Liga dos Campeões]".

Casemiro também defendeu o trabalho de Zinedine Zidane, pressionado pelos maus resultados na competição europeia que colocaram Los Blancos nesta delicada situação. "O que falar de de Zidane, da história que escreveu neste clube? No ano passado ganhamos dois títulos. Muitas vezes duvidam do que já foi feito".

"Esta temporada é muito diferente, não é normal. Temos jogos cada dois ou três dias, a pré-temporada não foi boa, não somos máquinas e estamos sofrendo com muitas lesões. Todo o elenco está 100% com o treinador. Confiamos no seu trabalho e valorizamos muito o que já foi feito e o que ele está fazendo conosco", concluiu.

O Real Madrid recebe o Borussia M'gladbach no Alfredo di Stéfano nesta quarta-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília) valendo a classificação (ou não) para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Aqui na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real.