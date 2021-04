Onde assistir ao vivo a Napoli x Inter de Milão, pela Serie A italiana?

Times entram em campo neste domingo (18), em Nápoles, pela 31ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em um dos duelos mais aguardados da 31ª rodada do Campeonato Italiano, Napoli e Inter de Milão se enfrentam neste domingo (18), no estádio Diego Armando Maradona, a partir das 15h45 (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo na TV fechada do Bandsports, da RAI Internacional, além do streaming do Estádio TNT Sports. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Napoli x Inter de Milão DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Estádio Diego Armando Maradona, Nápoles, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Líder, Inter busca mais uma vitória na Serie A/ Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo na TV fechada do Bandsports, da RAI Internacional, além do streaming do Estádio TNT Sports. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NAPOLI

Precisando vencer para tentar entrar no G-4, o Napoli quer aproveitar o fator casa para se impor diante do rival. Para o jogo deste domingo, o time do técnico Gattuso não terá Ospina, lesionado, e Lozano, suspenso.

Provável escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

INTER DE MILÃO

Do outro lado, a Inter de Milão busca mais uma vitória para seguir com folga na liderança da Serie A italiana. No ataque, Lautaro Martínez e Lukaku estão confirmados.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Martinez, Lukaku.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NAPOLI

JOGO CAMPEONATO DATA Sampdoria 0 x 2 Napoli Serie A 11 de abril de 2021 Juventus 2 x 1 Napoli Serie A 7 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Napoli x Lazio Serie A 22 de abril de 2021 15h45 (de Brasília) Torino x Napoli Serie A 26 de abril de 2021 13h30 (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 1 x 0 Cagliari Serie A 11 de abril de 2021 Inter de Milão 2 x 1 Sassuolo Serie A 7 de abril de 2021

Próximas partidas