Onde assistir ao vivo a Moto Club x Botafogo, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Maranhão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Botafogo enfrenta o Moto Club na noite desta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Maranhão, na estreia da Copa do Brasil, com a vantagem do empate para avançar. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Moto Club x Botafogo DATA Quarta, 10 de março de 2021 LOCAL Nhozinho Santos - São Luiz, Maranhão, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Mendonça da Silva (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Sidmar dos Santos (PR)

Quarto árbitro: José Henrique de Azevedo (MA)

ONDE VAI PASSAR?



Bota estreia na Copa do Brasil 2021 / Foto: Getty Images

O SporTV, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Botafogo estreia na Copa do Brasil sem o lateral-direito Kevin, com dores no músculo adutor. Jonathan pode começar como titular.

A equipe avança para a segunda fase em caso de empate, enquanto o Moto Club precisa vencer para avançar na competição.

Preparador físico Roger Gouveia avisou como tem que ser o Fogão em 2021, hein:



“Frio e calculista”



Por ordem dos Peaky Blinders! 👀 @PeakyBlindersBR pic.twitter.com/qi5lVhekAj — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 9, 2021

Já o Moto Club enfrenta o time carioca com o goleiro Joanderson, que não sofreu nenhum gol nos três jogos realizados até o momento pelo Campeonato Maranhense.

"Sabemos da importância do jogo. No Campeonato Maranhense estamos bem, com três jogos sem tomar nenhum gol, com nossa parte defensiva bem trabalhada e muito boa. Contra o Botafogo, buscamos manter o mesmo foco. É jogo único e não podemos tomar gol. Vamos nos esforçar ao máximo. Se Deus abençoar, não vamos sofrer nenhum gol e vamos continuar com esta invencibilidade", disse.

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Hugo; José Welison, Luiz Otavio, Bruno Nazario, Ênio; Matheus Babi.

Provável escalação do Moto Club: Joanderson; Diego Renan, Wanderson, Alisson e Vinícius Paiva; Recife, Victor Manoel e Cleitinho; Luiz Guilherme, Jerinha e Raí.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGOS CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 0 Boavista Carioca 3 de março de 2021 Botafogo 3 x 0 Resende Carioca 7 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bangu x Botafogo Carioca 13 de março de 2021 21h (de Brasília) Vasco x Botafogo Carioca 20 de março de 2021 18h (de Brasília)

MOTO CLUB

JOGOS CAMPEONATO DATA Moto Club 1 x 0 Juventude Samas Campeonato Maranhense 24 de fevereiro de 2021 IAPE 0 x 2 Moto Club Campeonato Maranhense 2 de março de 2021

Próximas partidas