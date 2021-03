Copa do Brasil 2021 no SporTV: como assistir, programação de jogos e mais informações

A emissora vai transmitir 15 dos jogos da primeira fase da competição

A Copa do Brasil 2021 vai começar . Apenas alguns dias depois da final da edição de 2020, vencida pelo Palmeiras , a nova temporada da maior competição do país terá seu pontapé inicial.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Assim como acontece há vários anos, a transmissão dos jogos da Copa do Brasil, desde a primeira fase, fica por conta dos canais do Grupo Globo. Inicialmente, apenas o SporTV, canal de TV fechada da emissora, terá partidas e, ainda assim, nem todas vão ser transmitidas.

Nas outras fases da competição, os jogos também poderão ser transmitidos na própria Globo, em TV aberta, no Premiere, pelo pay-per-view, e pelo Globoesporte.com, na internet. Por ora, porém, apenas o canal fechado do grupo é quem tem jogos ao vivo.

A primeira fase da competição conta com 40 jogos mas, deste, apenas 15 terão transmissão do SporTV, os outros ficam "no escuro". Conforme as fases forem avançando e o número de jogos diminuindo, a quantidade de partidas sem exibição deve diminuir.

Quais jogos da primeira fase da Copa do Brasil vão ser transmitidos no SporTV?

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Águia Negra-MS x Vitória - 9 de março de 2021, às 19h15 (de Brasília)

Campinense-PB x Bahia - 9 de março de 2021, às 21h30 (de Brasília)

Madureira x Paysandu - 10 de março de 2021, às 15h30 (de Brasília)

Juazeirense-BA x Sport - 10 de março de 2021, às 19h15 (de Brasília)

Moto Club-MA x Botafogo - 10 de março de 2021, às 21h30 (de Brasília)

São Raimundo-RR x Cruzeiro - 11 de março de 2021, às 19h15 (de Brasília)

Boa Vista x Goiás - 11 de março de 2021, às 21h30 (de Brasília)

Sergipe x Cuiabá - 16 de março de 2021, às 19h15 (de Brasília)

Murici-AL x Juventude - 16 de março de 2021, às 21h30 (de Brasília)

Caxias x Fortaleza - 17 de março de 2021, às 19h15 (de Brasília)

Salgueiro-PE x Corinthians - 17 de março de 2021, às 21h30 (de Brasília)

Treze-PB x América-MG - 18 de março de 2021, às 17h (de Brasília)

Mirassol x Red Bull Bragantino - 18 de março de 2021, às 19h15 (de Brasília)

União-MT x Coritiba - 18 de março de 2021, às 19h15 (de Brasília)

Caldense x Vasco - 18 de março de 2021, às 21h30 (de Brasília)

Quem vai narrar os jogos da Copa do Brasil no SporTV?

Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro EC

O quadro de narradores e comentaristas da emissora é grande, apesar de alguns profissionais, como Milton Leite e Jota Júnior, estarem afastados por serem do grupo de risco para Covid-19.

Como são vários jogos e alguns muito próximos, a tendência é de que a emissora rode bastante as equipes de transmissão.

Os narradores do SporTV:

Luiz Carlos Júnior

Milton Leite

Jader Rocha

Julio Oliveira

Odinei Ribeiro

Eduardo Moreno

Gustavo Villani

Jota Júnior

Everaldo Marques

Os comentaristas do SporTV:

Paulo Vinícius Coelho (PVC)

Maurício Noriega

Lédio Carmona

PC Vasconcellos

Ricardinho

Carlos Eduardo Lino

Raphael Rezende

Ana Thais Matos

Paulo Nunes

Dejan Petkovic

Roger Flores

Renata Mendonça

Qual é o número do canal do SporTV nas operadoras de televisão?

Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite: