Onde assistir ao vivo a Metz x PSG, pela Ligue 1?

Equipes duelam nesta quarta-feira (22), no estádio Saint-Symphorien, pela sétima rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com Messi e Mbappé, mas sem Messi, o PSG enfrenta o Metz nesta quarta-feira (22), no estádio Saint-Symphorien, às 16h (de Brasília), pela sétima rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na tv fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Metz x PSG DATA Domingo, 19 de setembro de 2021 LOCAL Estádio Saint-Symphorien, Metz - FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Messi, lesionado, é desfalque / Foto: Getty Images

A partida será transmitida pela ESPN Brasil, na tv fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder isolado, o PSG vai em busca de mais uma vitória na Ligue e quer aproveitar o jogo desta quarta-feira para dar ainda mais entrosamento para o seu poderoso quarteto de ataque formado por Di María, Messi, Neymar e Mbappé.

O camisa 30, que não gostou de ser substituído na vitória contra o Lyon, no fim de semana, é desfalque nesta quarta devido a lesão no joelho esquerdo. Segundo boletim médico do clube, o argentino realizou uma ressonância magnética, que apresentou sinais de lesão óssea..

Os parisienses também seguem sem poder contar com Verratti e Bernat, enquanto Sergio Ramos. Dagba e Kurzawa são dúvidas.

Já o Metz é o lanterna da competição e, em casa, busca a sua primeira vitória no Campeonato Francês.

A equipe pode contar com os retornos de Alakouch e Udol, porém, Delaine é dúvida devido a uma lesão no pé, enquanto N'Doram está fora até outubro.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Paredes, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar; Icardi.

Provável escalação do Metz: Oukidja; Kouyate, Bronn, Udol; Centonze, Maiga, Sarr, Yade; Gueye, Boulaya; Niane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 2 x 1 Lyon Ligue 1 19 de setembro de 2021 Brugge 1 x 1 PSG Champions League 15 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Montpellier Ligue 1 25 de setembro de 2021 16h (de Brasília) PSG x Manchester City Champions League 28 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

METZ

JOGO CAMPEONATO DATA Strasbourg 3 x 0 Metz Ligue 1 17 de setembro de 2021 Metz 0 x 2 Troyes Ligue 1 12 de setembro de 2021

Próximas partidas