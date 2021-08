Ligue 1: os artilheiros e garçons do Francês na temporada 2021/2022

Confira os principais matadores e os melhores assistentes do Campeonato Francês

A Ligue 1 está de volta! Depois da temporada passada ter terminado com o Lille sagrando-se campeão e acabando com o favoritismo do Paris Saint-Germain, agora a equipe parisiense inicia a temporada em busco do título.

Neymar e Kylian Mbappé voltam como os principais favoritos à artilharia, mas outros atacantes também podem surpreender.

Índice de conteúdos

Artilharia - Ligue 1 2021/22