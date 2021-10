Messi se estranha com Pochettino, mas troca dá vitória suada ao PSG

Argentino é substituído no segundo tempo, fica irritado, mas Paris consegue virada sobre o Lyon com gols de Neymar e Icardi

O PSG arrancou uma grande virada sobre o Lyon neste domingo, com gol de Icardi aos 93 minutos, na primeira vitória do clube com o trio MMN entre os titulares. Contudo, o trio de ataque não terminou a partida jogando junto. Aos 31 minutos do segundo tempo, o camisa 30 foi substituído pelo técnico Mauricio Pochettino e saiu de campo visivelmente irritado. Mesmo assim, as alterações funcionaram e o Paris acabou ficando com os três pontos.

Após empate com o Club Brugge na Liga dos Campeões, a torcida do PSG esperava ver a primeira vitória com seu poderoso trio de ataque entre os titulares neste domingo, contra o Lyon, no Parc des Princes - a primeira partida de Lionel Messi na casa do clube.

O argentino fez um bom primeiro tempo, participando das jogadas ofensivas, procurando boas tabelas com Neymar e mandando uma bola na forquilha, em cobrança de falta sofrida pelo brasileiro, na entrada da área.

Mesmo assim, foi o Lyon que abriu o placar, aos oito minutos da segunda etapa, com Lucas Paquetá, um dos grandes nomes da partida.

Em busca do gol de empate, Neymar começou a chamar mais a partida e começou a se destacar. Fez algumas boas jogadas pelo lado esquerdo até que sofreu pênalti, 12 minutos após o gol do Lyon. Na cobrança, o camisa 10 demonstrou a categoria de sempre, deslocando o goleiro para empatar o duelo -- este foi o primeiro gol do brasileiro pelo PSG na temporada.

Então, buscando alternativas para virar o jogo, o técnico Mauricio Pochettino fez algumas alterações na equipe e, surpreendentemente, logo na primeira substituição, tirou Lionel Messi de campo, aos 31 minutos do segundo tempo. O argentino não gostou de ir para o banco de reservas e mal cumprimentou o treinador ao sair do gramado, dando lugar para Hakimi. Cinco minutos depois, Di María também deu lugar a Icardi.

E foi justamente o centroavante que fez o gol da virada. Aos 93 minutos, quando o placar de 1 a 1 já parecia definido, Mbappé dominou a bola na ponta esquerda e fez um belo cruzamento, na cabeça de Icardi, que mandou a bola para o fundo das redes, dando números finais ao duelo: 2 a 1 para o PSG, na primeira vitória do trio MMN como titular.

Agora, fica a expectativa pela repercussão da substituição de Lionel Messi. Mas como a vitória veio, Pochettino pode ficar mais tranquilo.