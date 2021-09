Contrato de Messi com PSG pode passar dos R$ 500 milhões; entenda

O argentino incluiu uma cláusula de fidelidade em seu contrato com o time francês

Quanto vale um jogador do tamanho de Lionel Messi? Essa é uma pergunta bastante difícil de responder, principalmente por conta de suas variáveis. No entanto, é possível medir o quanto o craque vale dentro de campo analisando o seu salário. Sendo assim, ele é um dos melhores do mundo e, certamente, o melhor do PSG.

A mudança de Lionel Messi do Barcelona para o PSG foi um choque para a grande maioria dos torcedores. E também para o bolso do craque, que reduziu drasticamente seu salário para jogar no novo clube. Ainda assim, porém, ele ganha o valor astronômico de 30 milhões de euros líquidos por ano, o que pode aumentar ainda mais conforme os anos de contrato vão se passando, segundo o jornal francês L'Equipe.

O diário esportivo destrinchou e revelou qual é e como funciona o salário que o PSG vai pagar a Messi. Segundo as informações, o argentino incluiu uma cláusula de fidelidade em seu contrato, ou seja, conforme os anos se passam, ele pode receber bônus por seguir no time francês.

O vínculo de Messi com o PSG é de duas temporadas e mais uma opcional. No molde em que o contrato foi assinado, em seu primeiro ano, o argentino vai receber os 30 milhões de euros líquidos (mais de R$ 181 milhões), sendo que 1 milhão será pago em criptomoedas - o PSG fan token. Depois disso, ele terá um bônus de 10 milhões de euros por temporada adicional.

No final, então, ele teria um salário de 30 milhões de euros nesta temporada, depois de 40 milhões nas duas temporadas seguintes, um total de 110 milhões de euros líquidos pagos pelo PSG à estrela argentina, o que, segundo a cotação atual do euro, equivale a R$ 664,6 milhões. Tudo isto, sem contar os vários bônus (coletivos e pessoais) incluídos nos vencimentos de Messi, além do bônus por assinar o contrato.