Messi desfalca o PSG e aumenta espera pelo primeiro gol

O Paris Saint-Germain informou nesta terça-feira (21), que o atacante Lionel Messi sobreu uma pancada no joelho esquerdo e está fora da partida contra o Metz, pela sétima rodada da Ligue 1.

O clube francês, em um comunicado, disse que Messi passou por uma ressonância magnética depois da vitória por 2 a 1 contra o Lyon, no último domingo. O exame apontou uma lesão óssea no joelho esquerdo do jogador.

Agora, Messi passará por uma nova avaliação para saber se houve evolução da lesão em 48h. Com isso, o craque argentino fica de fora do próximo confronto do time, pela Ligue 1.

No duelo contra o Lyon, Messi demonstrou um certo incômodo com o treinador Maurício Pochettino ao ser substituído, aos 30 minutos do segundo tempo. Na ocasião, a equipe estava empatando em 1 a 1, e o treinador sacou Messi para colocar o lateral direito, Achraf Hakimi. Ao ser substituído, Pochettino estedeu a mão para cumprimentar o camisa 30, porém, ele não aceitou.

No entanto, na coletiva pré-jogo o treinador rebateu as críticas, que sofreu por tirar Messi: "A situação está clara. Para explicar um pouco, vimos que ele estava sentindo dores no joelho, que ele olhava o joelho e fazia gestos. Vimos que ele fez isso após um chute."

(Foto: Getty Images)

"Eu estava feliz com seu desempenho, teve um bom primeiro tempo. Depois de 75 minutos, com a informação que tínhamos, tomamos a decisão de tira-lo", disse o técnico.

O treinador recebeu muitas críticas, principalmente, dos torcedores do time que não estão satisfeitos com o desemepenho da equipe. Pochettino também comentou sobre as fotos que apareceram nas redes sociais, com Messi insatisfeito com a substituição: "Não, eu entendo e aceito. Como expliquei, com a informação que tivemos, pensamos que era a solução certa."

"Todos os grandes campeões querem estar em campo. Nós entendemos. Estou tranquilo e não estou surpreso (que as fotos tenham repercutido)", completou o treinador.

Vale lembrar que o joelho do jogador já era motivo de preocupação. Isto porque, ele sofreu uma entrada violenta de um jogador venezuelano, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, no começo de setembro. Messi continuou em campo, mas depois do duelo revelou que estava sentindo um desconforto na região durante o jogo.

“Naquele momento senti minha perna recuar, senti algo no joelho, tive um pouco de desconforto no jogo. Por sorte foi só o golpe, mas naquele momento o chute foi feio”, disse Messi à ESPN.

Até o momento, Lionel Messi disputou pouco mais de 190 minutos em três jogos com a camisa do PSG, mas não marcou nenhum gol e nem distribuiu nenhuma assistência.

Agora, o PSG se prepara para enfrentar o Metz nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), sem Sergio Ramos, Marco Verratti e Ismael Gharbi machucados, pela sétima rodada da Ligue 1.