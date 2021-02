Onde assistir ao vivo a Goiás x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Serrinha; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Goiás e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Serrinha, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para MG), na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Goiás x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 LOCAL Serrinha - Goiânia, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

Quarto árbitro: Breno Vieira (GO)

VAR: Rodrigo Nunes (RJ)

Assistentes VAR: Grazianni Maciel (RJ) e Diogo Carvalho (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Galo quer a vitória fora de casa no Brasileirão / Foto: Bruno Cantini / Divulgação Atlético-MG

A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para MG), na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Brigando pelo título do Brasileirão, o Atlético-MG terá o retorno do meia Matías Zaracho, recuperado de lesão.

O técnico Jorge Sampaoli pode repetir a mesma escalação que venceu por 2 a 0 o Fortaleza, com o trio de ataque formado por Savarino, Sasha e Vargas.

👀⚽️ Último treino antes da viagem para Goiânia!



Vamos, #Galo! #GOIxCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/NBC9lWHTdo — Atlético 😷 (@Atletico) February 2, 2021

Já o Goiás, na zona de rebaixamento, com 29 pontos, segue lutando contra o rebaixamento.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan e Hyoran; Savarino, Eduardo Sasha e Eduardo Vargas.

Provável escalação do Goiás: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Santos Campeonato Brasileiro 26 de janeiro de 2021 Atlético-MG 2 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 10 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília) Atlético-MG x Bahia Campeonato Brasileiro 13 de fevereiro de 2021 19h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goianésia 2 x 3 Goiás Campeonato Goiano 28 de janeiro de 2021 Fluminense 3 x 0 Goiás Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021

Próximas partidas