Onde assistir ao vivo a Cuiabá x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (1), na Arena Pantanal, às 20h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Cuiabá e Flamengo se enfrentam na noite desta quinta-feira (1), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, com os donos da casa buscando a primeira vitória no torneio. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cuiabá x Flamengo DATA Quinta-feira, 1 de junho de 2021 LOCAL Arena Pantanal - Cuiabá, MT HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski (PR)

Assistentes: Fabrício Vilarinho (GO) e Sidmar dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Alinor Silva (MT)

VAR: Jean Pierre (RS)

Assistente VAR: André da Silva (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca voltar a vencer no Brasileirão 2021 nesta quinta / Foto: Getty Images

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (1), às 20h (de Brasília). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o Juventude por 1 a 0, o Flamengo busca reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com o goleiro Diego Alves poupado após avaliação dos fisiologistas do clube. Gabriel Batista deve assumir a titularidade no gol.

Por outro lado, Rodrigo Caio, poupado na última rodada, retorna ao lado de Willian Arão.

HOJE TEM MENGÃO NO BRASILEIRÃO!



Já o Cuiabá, com três empates consecutivos, entra em campo pressionado pela primeira vitória no Brasileiro.

João Lucas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Murilo Rangel, que ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa.

Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista; Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luis; Diego, João Gomes, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Pedro..

Provável escalação do Cuiabá: Walter; Lucas Ramon, Marllon, Paulão e Lucas Hernández; Yuri Lima, Rafael Gava e Pepê; Clayson, Elton e Jonathan Cafu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 1 Fortaleza Brasileirão 23 de junho de 2021 Juventude 1 x 0 Flamengo Brasileirão 27 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Fluminense Brasileirão 4 de julho de 2021 16h (de Brasília) Atlético-MG x Flamengo Brasileirão 7 de julho de 2021 19h (de Brasília)

CUIABÁ

JOGOS CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 2 Cuiabá Brasileirão 23 de junho de 2021 Sport 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 28 de junho de 2021

Próximas partidas