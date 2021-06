Qual é a premiação do Brasileirão 2021?

Veja qual o montante do campeão e como está a definição do pagamento para os rebaixados do campeonato nacional

O Campeonato Brasileiro de 2021 está apenas começando, com 20 dos maiores times do Brasil disputando o título. Enquanto o Flamengo busca o tricampeonato, rivais que foram bem em 2020 como Palmeiras, Internacional, Galo, Grêmio, Fluminense e São Paulo tentam quebrar a hegemonia Rubro-Negra. E é sempre possível que alguns azarões cheguem - clubes como Bahia, Ceará e Fortaleza querem levar o Brasileirão para o Nordeste pela primeira vez em mais de 30 anos, enquanto o Atlético-GO sonha com o primeiro título de uma equipe do Centro-Oeste.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A grande polêmica envolvendo as premiações do Campeonato Brasileiro nos últimos anos foi concentrada nos quatro times rebaixados: nenhum deles vem recebendo um centavo sequer pela participação no torneio. Em 2020, isso seguiu valendo - para desespero dos rebaixados Botafogo, Coritiba, Goiás e Vasco. Assim, a ordem para os 20 times em 2021 é evitar ao máximo a queda.

Veja, então, os valores por posição da premiação do Campeonato Brasileiro de 2021.

Confira os valores por posição