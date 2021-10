Onde assistir ao vivo a Chapecoense x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (3), às 16h (de Brasília), na Arena Condá; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com objetivos distintos, São Paulo e Chapecoense se enfrentam na tarde deste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (apenas para SP), na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

JOGO Chapecoense x São Paulo DATA Domingo, 3 de outubro de 2021 LOCAL Arena Condá - Chapecó, SC HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha (BA) e Elicarlos Franco (BA)

Quarto árbitro: Gustavo Ervino (SC)

VAR: Rodolpho Toski (PR)

Auxiliar VAR: Jefferson Cleiton (PR)

Foto: Rubens Chiri / Dovulgação São Paulo

A Globo (apenas para São Paulo), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a recuperação no Brasileirão após dois empates sem gols consecutivos, o São Paulo só pensa nos três pontos para se afastar do risco de rebaixamento.

Para o confronto fora de casa, o técnico Crespo não poderá contar com o lateral-direito Igor Vinicius, que sofreu um trauma no olho esquerdo. Galeano é o mais cotado para assumir a vaga.

Do outro lado, a Chapecoense, na lanterna do Brasileiro, vem de duas derrotas seguidas.

Perotti, com lesão de grau um na coxa esquerda, está fora. Assim, Anselmo Ramon deve ser mantido no time titular.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Galeano, Luan (Gabriel), Liziero, Nestor e Gabriel Sara; Rigoni e Luciano (Calleri ou Marquinhos).

Provável escalação da Chapecoense: Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan e Busanello; Alan Santos, Anderson Leite e Denner; Mike, Bruno Silva e Anselmo Ramon.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 0 América-MG Brasileirão 21 de setembro de 2021 São Paulo 0 x 0 Atlético-MG Brasileirão 26 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Santos Brasileirão 7 de outubro de 2021 18h30 (de Brasília) Cuiabá x São Paulo Brasileirão 11 de outubro de 2021 20h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 2 Palmeiras Brasileirão 18 de setembro de 2021 Ceará 1 x 0 Palmeiras Brasileirão 25 de setembro de 2021

Próximas partidas