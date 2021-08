Onde assistir ao vivo a Brusque x Cruzeiro, pela Série B?

Times entram em campo neste sábado (7), às 11h (de Brasília), no Augusto Brauer; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Cruzeiro e Brusque se enfrentam na mnhã deste sábado (7), às 11h (de Brasília), no Augusto Brauer, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui

JOGO Brusque x Cruzeiro DATA Sábado, 7 de agosto de 2021 LOCAL Augusto Brauer - Brusque, SC HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)

Assistentes: Edson Antonio (GO) e Paulo Cesar Ferreira (GO)

Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira (SC)

Raposa busca voltar a vencer na Série B na reestreia de Luxemburgo /Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Premiere, no pay-per-view, vai passar o jogo deste sábado. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No retorno de Vanderlei Luxemburgo ao Cruzeiro, a equipe terá mudanças para encarar o Brusque neste sábado, na luta contra o rebaixamento para a Série C.

Com o técnico prometendo "algo novo", Flávio e Giovanni podem aparecer no meio de campo, e Wellington Nem no ataque.

"Vou fazer algo novo. Não tem essa coisa de esperar. Cada jogo do Cruzeiro é decisivo", disse.

Há nove jogos sem saber o que é vencer, a Raposa soma apenas 13 pontos em 15 jogos disputados na Série B.

Do outro lado, o Brusque chega embalado com três vitórias e um empate, e brigando para entrar no G-4.

A equipe não terá Rodolfo Potiguar, suspenso. Fillipe Soutto é o provável substituto.

Provável escalação do Brusque: Zé Carlos; Vivico (Zé Mateus), Ianson, Everton Alemão, Airton; Zé Mateus (Claudinho), Fillipe Soutto; Diego Mathias (Bruno Alves), Thiago Alagoano, Maurício Garcez; Edu.

Provável escalação da Cruzeiro: Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Flávio, Giovanni e Rafael Sobis; Welington Nem, Bruno José e Marcelo Moreno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRUSQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 3 x 0 Confiança Brasileirão Série B 1 de agosto de 2021 Brusque 0 x 0 Coritiba Brasileirão Série B 3 de agosto de 2021

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Brusque Brasileirão Série B 12 de agosto de 2021 19h (de Brasília) Operário x Brusque Brasileirão Série B 15 de agosto de 2021 20h30 (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 0 x 0 Cruzeiro Brasileirão Série B 24 de julho de 2021 Cruzeiro 2 x 2 Londrina Brasileirão Série B 31 de julho de 2021

