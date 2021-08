Luxemburgo pede, e Cruzeiro promete patrocinador bancando atrasados no elenco

Antes de assinar contrato com o clube até o fim de 2022, veterano solicitou à diretoria que os salários atrasados fossem quitados com seus comandados

Acertado com o Cruzeiro até o fim de 2022, Vanderlei Luxemburgo fez uma exigência à diretoria em reunião ocorrida na manhã desta terça-feira (3), em um hotel na zona oeste do Rio de Janeiro. O técnico pediu que os atrasados fossem quitados logo após a assinatura do novo vínculo. A diretoria se dispôs a quitar as pendências por meio de auxílio do patrocinador e mecenas do clube, Pedro Lourenço, conforme apurado pela Goal.

O empresário foi um dos responsáveis por solicitar a contratação de Vanderlei Luxemburgo ao presidente Sérgio Santos Rodrigues. Ele vê o treinador como um nome importante do futebol e com boa gestão de vestiário, duas características importantes para a atual situação cruzeirense.

Após escutar a solicitação do técnico, a diretoria fez a promessa de que atenderia aos seus desejos. Luxemburgo só confirmou a sua volta à Toca da Raposa II, onde esteve entre 2002 e 2004 e também em 2015, depois de escutar do mandatário que seria possível atender às exigências.

Vanderlei Luxemburgo foi anunciado como novo treinador do Cruzeiro na manhã desta terça-feira. Ele assina contrato até dezembro de 2022 e é visto como um nome importante para gerir o grupo em meio à crise na Série B do Campeonato Brasileiro. A Raposa ocupa a 18ª colocação, com 13 pontos conquistados, três a mais que o lanterna Confiança (SE).

A solicitação de Luxemburgo foi idêntica à de Luiz Felipe Scolari, que assumiu o clube no ano passado e pediu demissão em janeiro de 2021. À época, porém, o treinador não teve o desejo completamente atendido. Ele acionou a Justiça cobrando a diretoria por atrasos em seu acordo.