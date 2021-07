Onde assistir ao vivo a Brasil x Peru, pela semifinal da Copa América?

Seleções entram em campo nesta segunda-feira (5), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Brasil recebe o Peru na noite desta segunda-feira (5), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela semifinal da Copa América, em busca do bicampeonato. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Peru DATA Segunda-feira, 5 de julho de 2021 LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI)

Quarto árbitro: Alexis Herrera (VEN)

VAR: Delis Lopez (PAR)

ONDE VAI PASSAR?



Seleção brasileira busca avançar á final da Copa América / Foto: Lucas Figueiredo / CBF

O SBT, na TV aberta, e a ESPN Brasil, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo desta segunda-feira, no Nilton Santos. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Enquanto a seleção brasileira eliminou o Chile por 1 a 0 nas quartas de final na última sexta-feira (2), o Peru se classificou nos pênaltis, por 4 a 3, após ter empatado com o Paraguai por 3 a 3 no tempo regulamentar.

Para o confronto decisivo, o técnico Tite não poderá contar com Gabriel Jesus, expulso.

Quanto ao Peru, Andre Carrillo foi expulso nos últimos minutos do tempo normal contra o Paraguai e, portanto, está fora. Santiago Ormeno pode aparecer entre os titulares.

A decisão da Copa América será realizada no próximo sábado (10), às 21h, no Maracanã.

Mais artigos abaixo

Tudo pronto para a semifinal da CONMEBOL @CopaAmerica ✅



📸 Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/QK4IeUC9fo — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 4, 2021

Provável escalação do Brasil: Ederson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro, Fred; Lucas Paquetá, Firmino, Richarlison, Neymar.

Provável escalação do Peru: Gallese; Corzo, Ramos, Santamaria, Trauco; Ormeno, Pena, Tapia, Yotun, Cueva; Lapadula.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 1 x 1 Equador Copa América 27 de junho de 2021 Brasil 1 x 0 Chile Copa América 2 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chile x Brasil Eliminatórias 2 de setembro de 2021 A definir Brasil x Peru Eliminatórias 7 de setembro de 2021 A definir

PERU

JOGO CAMPEONATO DATA Venezuela 0 x 1 Peru Copa América 27 de junho de 2021 Peru 3 (4) x (3) 3 Paraguai Copa América 2 de julho de 2021

Próximas partidas