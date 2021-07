Semifinais da Copa América 2021: classificados, jogos, datas e mais informações

Os primeiros classificados serão definidos nesta sexta (2); veja tudo sobre a segunda fase de mata-mata do torneio sul-americano

A disputa das quartas de final da Copa América já começou e, com isso, os confrontos das semifinais começam a se formar. Apenas quatro seleções vão seguir vivas na disputa pelo título e outras quatro já vão voltar para casa.

Após a disputas das quartas, das dez seleções que começaram a competição, seis já estarão fora da disputa. Bolívia e Venezuela saíram na fase de grupos e vão se juntar a quem for eliminada nesta primeira fase de mata-mata.

Quem chegou às quartas vai fazer o quinto jogo, e já de olho em mais dois - semifinal e final.

Veja tudo sobre as semifinais da Copa América 2021:

Os classificados às semifinais de final da Copa América 2021

O Peru foi o primeiro classificado, e foi nos pênaltis. Depois de um empate intenso por 3 a 3 e com um expulso de cada lado - Gustavo Gómez abriu o placar pelo Paraguai, Lapadula empatou e virou para o Peru, Junios Alonso empatou novamente, Yotún fez 3 a 2 para o Peru e, aos 45 minutos, Ávalos empatou. Nos pênaltis, o Peru se classificou por 4 a 3.

Cada um dos quatro classificados às semifinais vão sair de um dos confrontos da quartas de final, disputados entre os dias 2 e 3 de julho, que são:

Q1: Peru 3 (4) x (3) 3 Paraguai

3 (4) x (3) 3 Paraguai Q2: Brasil x Chile

Brasil x Chile Q3: Uruguai x Colômbia

Uruguai x Colômbia Q4: Argentina x Equador

Como funciona o chaveamento das semifinais de final da Copa América 2021?

O chaveamento do mata-mata da Copa América é pré-definido. Para as quartas de final, os confrontos dependiam da classificação dos times na fase de grupos e, dali por diante, de acordo o chaveamento determinado no regulamento. Na semfinal, os confrontos são definidos a partir dos jogos das quartas.

Quartas de final:

Peru 3 (4) x (3) 3 Paraguai

3 (4) x (3) 3 Paraguai Argentina x Equador

Uruguai x Colômbia

Brasil x Chile

Semifinais:

S1: Brasil ou Chile x Peru

Brasil ou Chile x Peru S2: Argentina ou Equador x Equador ou Colômbia

Final:

Vencedor S1 x Vencedor S2

Quando serão disputadas as partidas?

Os jogos das semifinais serão disputados em partidas únicas, cada um em um dia diferente. A partir da fase de semifinais, a decisão de vaga em caso de empate passa a ser feita na disputa da prorrogação e, depois, se necessário, na disputa de p6enaltis. Até as quartas, só eram disputados os pênaltis.