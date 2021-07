Brasil x Chile ao vivo: siga em tempo real o jogo da Copa América

Após revezamento entre Ederson, Alisson e Weverton no gol da seleção brasileira durante a primeira fase da Copa América, as últimas notícias apontam que Ederson, do Manchester City, ganhou a vaga e será titular contra o Chile no jogo de logo mais.

O próprio jogador deu entrevista nesta quinta-feira (1), onde falou sobre o revezamento, a escolha de Tite e destacou o bom nível dos companheiros. Ainda não se sabe será o goleiro será mantido nos próximos jogos ou o treinador seguirá promovendo o rodízio.