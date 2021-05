Onde assistir à Copa América 2021? Quais canais vão passar o torneio?

Veja onde assistir ao torneio sediado no Brasil

E a Copa América 2021 já tem sua nova sede definida: após as desistências de Colômbia, por problemas políticos, e de Argentina, devido ao aumento de casos de Covid-19 no país, a Conmebol anunciou que a próxima edição do torneio será novamente disputada no Brasil, medida que gerou polêmica nas redes sociais e até na classe política.

Atual campeão e sede em 2019, o Brasil aparece como um dos grandes favoritos para conquistar o bicampeonato. Mesmo assim, terá pelo caminho craques como Lionel Messi e Luis Suárez, por exemplo.

Assim, fica o questionamento: onde assistir aos jogos da Copa América 2021, agora disputada no Brasil? Pensando nisso, a Goal resolveu apresentar tudo sobre a transmissão das partidas da competição. Confira.

Pode comemorar, torcedor! SBT é a emissora oficial da Copa América 2021 ⚽ pic.twitter.com/tGfnhWvvk0 — SBT (@SBTonline) May 18, 2021

Após várias edições transmitidas pela TV Globo, a Copa América 2020 será exibida com exclusividade na TV aberta pelo SBT.

O canal do empresário Sílvio Santos anunciou a compra dos direitos de transmissão em meados de maio de 2021, e faz parte da nova estratégia da emissora de apostar em eventos esportivos como um de seus carros-chefe. A Copa Libertadores, por exemplo, é outro dos eventos exclusivos do SBT na TV aberta.

O acordo contempla, segundo o repórter Gabriel Vaquer, 11 partidas: o jogo de abertura da competição, todas as partidas da seleção brasileira e as semifinais e final do torneio.

Um pay-per-view também será produzido pelo SBT, em parceria com a Conmebol, mostrando todos os jogos, segundo informações de Rodrigo Mattos, do UOL, nos moldes da Conmebol TV.