Quando foi o último gol de Gabriel Jesus pela seleção?

Atacante, que foi expulso contra o Chile, atravessa o maior jejum de gols com a camisa da seleção brasileira

Atravessando um momento crítico, Gabriel Jesus tenta acabar com o maior jejum de gols na seleção brasileira, mas o seu principal objetivo será adiado. Isso porque o atacante foi expulso na vitória sobre o Chile e desfalcará a seleção de Tite contra o Peru, na segunda-feira (5), pela semifinal da Copa América, e deve dar espaço a Gabigol no ataque.

Apesar da comissão técnica minimizar a seca de Jesus, que já dura 12 jogos, o atacante do Manchester City pode ver o jogador do Flamengo ganhar espaço no time titular, fato que encara com naturalida e com mais experiência para lidar com a pressão depois de não ter balançado as redes no Mundial da Rússia.

“Eu vivi um momento no City em que não joguei tanto, mas quando joguei fiz gol, ajudei, dei assistência. Joguei meu futebol de sempre. Acredito que a questão da Copa já passou, na minha cabeça. Tirei as melhores coisas, continuei, evoluí como profissional e pessoa, e hoje chego com a cabeça boa”, comentou, em entrevista coletiva na Granja Comary,

Quando foi o último gol de Gabriel Jesus com a camisa da seleção brasileira?

Gabriel Jesus em ação contra o Peru, na final da Copa América em 2019 / Foto: Getty Images

Seu último gol foi justamente diante do Peru, no dia 7 de julho de 2019, na final da Copa América, também foi expulso. Na ocasião, o atacante se revoltou e até chutou o equipamento do VAR no Maracanã.

Quase dois anos depois e 12 jogos disputados, Gabriel Jesus foi novamente expulso, mas dessa vez diante do Chile, pelas quartas de final da Copa América.

Aos três minutos do segundo tempo, o atacante acertou o chileno Mena com as travas de sua chuteira e foi expulso de forma direta. Horas depois da classificação do Brasil, Jesus pediu desculpas por expulsão.

"Classificados! Infelizmente cometi um erro no qual a equipe poderia ter se prejudicado, mas este grupo mostrou força. Peço desculpas aos meus companheiros e seguirei sempre buscando aprender com erros. Aliviado em saber que o Mena está bem. Seguimos para a semi!", escreveu o jogador nas redes sociais.

Quando é o próximo jogo da seleção brasileira?

Na próxima segunda-feira (5), o Brasil enfrenta o Peru, às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela semifinal da Copa América. Sem Gabriel Jesus, Tite pode promover a entrada de Gabigol ao lado de Neymar no ataque.